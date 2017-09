래퍼 비지가 ‘쇼미더머니 6’에서 함께한 아티스트들에게 무한한 애정을 나타냈다.최근 비지의 인스타그램에는 한 개의 영상이 게재됐다. 영상 속에서는 마샬, 우원재 등이 녹음을 하고 있는 모습이다. 특히 비지는 이 영상과 함께 장문의 글귀를 남겨 눈길을 끈다.그는 ‘척수염 이후 약없이 거동도 불편했던 지난 10년이 이 친구들에게 더 끌리게 된 이유일수도.. 우울증때문에 힘들어하는 원재와 블랙나인, black tears 를 흘리는 매니악 그리고자신이 게이란걸 숨기지않고 솔직하게 음악하고 싶다는 마샬... love to these homies and you’ 라는 글을 남기며 이들에 대한 사랑을 드러냈다.이를 본 네티즌들도 “너무 멋있다” “항상 당신은 멋있었어요” “모두 다 흥하길!” 등의 반응을 보였다.