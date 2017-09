최근 음원사이트의 실시간 차트에서 발라드가 1위를 차지하며 발라드의 계절 가을이 오고 있음을 알리고 있다. 시원한 바람과 함께 신곡들이 쏟아지는 가운데, 리차드 막스의 ‘Now and Forever’는 한국팬들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.



오는 10월 내한 공연을 앞두고 있는 리차드 막스는 ‘한국인이 가장 사랑하는 팝 가수’에 꼽힐 정도로 한국 팬들이 사랑을 받고 있다.



그는 지난 7월 열린 내한 공연 기자회견에서 “한국 관객들은 유난히 열광적이어서 기대가 된다”며 한국팬들에 대한 애정을 드러내는 가운데 한국팬들과 ‘Now and Forever’를 함께 부를 것이 기대된다는 소회를 밝혔다.



리차드 막스는 또 지난 8월 5일 방송된 KBS2 ‘불후의 명곡-전설을 노래하다’에 출연, 시청자들에게 ‘Now and Forever’무대를 선사해 팬들의 이목을 집중시켰다.



‘Now and Forever’는 리차드 막스가 1994년 발표한 4집 앨범에 수록된 곡으로, 리차드 막스가 아내를 위해 만든 노래로 알려져 화제가 된 바 있다. 이 곡은 같은 해 알렉 볼드윈과 킹 베신저가 출연한 영화 ‘Get Away’의 OST로 수록돼 많은 사랑을 받았다.



그의 또 다른 대표곡 ‘Right Here Waiting’은 tvN 드라마 ‘응답하라 1988’의 OST에 수록되며 리차드 막스의 곡을 즐겼던 중년층은 물론, 젊은 세대에게도 화제가 되며 관심을 모았다.



한편 ‘Now and Forever’는 리차드 막스의 호소력 짙은 보컬이 돋보이는 곡으로, 수많은 통기타 연주자들의 워너비 연습곡으로 꼽히고 있다.