그룹 씨엔블루의 멤버이자 배우 강민혁이 잘생긴 외모로 시선을 사로잡았다.최근 그는 자신의 인스타그램에 "Thank u singapore! See you again soon"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.게재된 사진 속에는 강민혁이 내추럴한 헤어스타일을 한 채 검은 카라티를 입고 카메라를 응시하고 있으며 훈남 외모가 팬들의 환호를 불러일으켰다.한편 강민혁은 MBC 수목드라마 '병원선'에서 주연으로 활약 중이다.