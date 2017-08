그룹 방탄소년단이 새 앨범 발매를 앞두고 있는 가운데 근황을 공개했다.방탄소년단은 최근 공식 트위터에 "오늘은 이만 올릴게요 잘자요 #JIMIN #본보야지 #EP6"라는 글과 함께 동영상을 게재했다.영상 속에는 방탄소년단 멤버들이 훈훈한 비주얼을 자랑하며 카메라를 향해 미소짓고 있다.한편 방탄소년단은 지난 2월 발매한 'YOU NEVER WALK ALONE' 앨범 이후 약 7개월만인 오는 9월 18일 새 앨범 'LOVE YOURSELF 承 'Her'' 발매를 앞두고 있다.