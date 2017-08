그룹 위키미키가 일명 ‘틴크러쉬’의 매력을 뽐내 눈길을 끈다.26일 오후 3시 30분에 방송된 MBC '음악중심'에서는 위키미키가 걸스 퓨쳐 힙합장르의 곡 ‘아 돈 라이크 유어 걸프렌드(I don't like your Girlfriend)’로 틴크러쉬 매력을 선보였다.위키미키는 ‘서로를 알아보는 열쇠를 가진 8명의 개성 넘치는 소녀(Meki)와, 그렇게 만나 또 다른 새로운 세상을 여는 열쇠를 가지게 된 소녀들(Weki)’이라는 뜻을 담은 이름이다.또한 위키미키의 앞 글자를 따 ‘위미(WEME), 나와 우리가 되어 8명의 멤버들이 모여 한 그룹을 만들어 낸다’라는 이중적인 의미를 넣었다.한편 이날 566회 방송에는 선미, JJ Project, Wanna One, PRISTIN, 빅톤, 보이프렌드, 다이아, 소나무, 구구단 오구오구, 드림캐쳐, 라니아, 사무엘, 온앤오프, 위키미키, 후니아, P.O.P, 보이스퍼가 출연했다.