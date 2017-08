25일 오후 5시 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'에서는 ‘아 돈 라이크 유어 걸프렌드(I don't like your Girlfriend)’로 위키미키만의 틴크러쉬 매력을 보여주는 에너지 넘치는 걸스 퓨쳐 힙합장르의 곡을 선보였다.위키미키는 ‘서로를 알아보는 열쇠를 가진 8명의 개성 넘치는 소녀(Meki)와, 그렇게 만나 또 다른 새로운 세상을 여는 열쇠를 가지게 된 소녀들(Weki)’이라는 뜻을 담은 이름이다.또한, 위키미키의 앞 글자를 따 ‘위미(WEME), 나와 우리가 되어 8명의 멤버들이 모여 한 그룹을 만들어 낸다’라는 이중적인 의미를 넣었다.한편, 896회 ‘뮤직뱅크‘에서는 BP라니아, CLC, JJ Project, N.Flying, NCT DREAM, PRISTIN, S.I.S, S2, Wanna One, 구구단 오구오구, 다이아, 드림캐쳐, 모모랜드, 보이프렌드, 블랑세븐, 선미, 소나무, 여자친구, 온앤오프, 위키미키, 천단비가 출현했다.