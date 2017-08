청춘학개론이 OST 가창에 참여해 달콤한 사랑의 감성을 전했다.청춘학개론은 지구대를 배경으로 경찰 조직 중 가장 ‘을’인 순경 무궁화가 다양한 ‘갑’들에게 한 방을 날리는 통쾌한 이야기를 그린 KBS1 일일드라마 ‘무궁화 꽃이 피었습니다’의 OST ‘You are good’을 22일 공개했다.조융과 이시영을 멤버로 하는 청춘학개론은 2014년 싱글 ‘설레임’으로 가요계 데뷔, 연애 세포를 자극 하는듯한 달콤한 음색으로 팬들의 사랑을 한 몸에 받고 있다.신곡 ‘You are good’은 청춘학개론 특유의 달콤한 어쿠스틱 팝의 진수를 보여주는 곡으로 ‘따가운 햇살마저 기분 좋은 건/ 아마도 You are good’이라는 노랫말처럼 달콤하고 경쾌한 사랑의 정서를 담고 있다.‘내 맘에 대체 무슨 짓을 했니 / 어떻게 하루 종일 웃음이 나와 / 나도 몰랐던 나를 보는 기분 / 구름 위를 걷는 듯 해 / 널 보기만 해도 / 루루루 콧노래가 나와’라는 달콤한 솜사탕 같은 극중 인물들의 사랑얘기를 전해준다.쉽고 간결한 가사와 멜로디로 이루어진 ‘You are good’은 보컬과 어쿠스틱 기타 사운드가 담백하게 조화를 이루며 듣는 이들에게 편안함과 동시에 기분 좋은 미소를 선사한다. 이 곡은 수많은 드라마 OST를 발표한 명품 프로듀서 메이져리거가 맡아 드라마 전개에 활력을 일으킬 것으로 기대된다.OST 제작사 더하기미디어 측은 “드라마 방영이 60회를 넘어서며 스토리 전개가 급박하게 진행되며 시청률이 급등하는 가운데 혼성 듀오 청춘학개론의 ‘You are good’은 극중 러브송으로 시청자 호응을 얻을 것”이라며 기대감을 나타냈다.한편 ‘무궁화 꽃이 피었습니다’는 21일 방송에서는 극중 태진(도지한 분)이 무궁화(임수향 분)과 좋은 감정으로 만나고 있다고 선언, 집안에 대소동이 일어나는 에피소드가 전개됐다.할머니 연실(서우림 분)이 손자 태진의 짝을 직접 만나고 돌아와 사진까지 보여주었지만 태진은 무궁화를 좋아한다는 사실을 밝혔다. 하지만 가족들은 무궁화가 아이 엄마라는 사실을 알고 결사반대를 하며 분란이 시작되며 흥미진진한 이야기가 펼쳐졌다.