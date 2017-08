가수 임다미가 자신의 일상 모습을 공개했다.임다미는 최근 자신의 인스타그램에 "Here in my motherland today celebrates Independence Day.. Missing you all #IndependenceDay #광복절 #damiinkorea"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 임다미는 광복절을 맞이해 태극기 옆에서 카메라를 응시하며 미소짓고 있는 모습이다.한편 임다미는 지난 2013년 호주 엑스 펙터에서 최종 우승을 해 화제를 모은 바 있다.