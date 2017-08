그룹 위키미키가 12일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서 멤버들 각자의 매력을 담은 곡 ‘I don't like your girlfriend’로 무대를 꾸몄다.이날 무대에 오른 더 로즈는 붉은 슈트를 맞춰입고 오른쪽 손목에 꽃 장식 팔찌를 해 마치 무대 위에 붉은 장미 4송이가 노래를 부르는 듯 한 느낌을 느끼게 했다.타이틀곡 ‘I don't like your girlfriend’는 전체적으로 발랄한 듯한 느낌을 주지만 좋아하는 소년이 자신을 바라봐주길 원하는 질투어린 소녀의 감성을 노래한 곡이다.한편 이날 '쇼! 음악중심'에는 소녀시대, 보이프렌, EXO, JJ Project, WINNER, 여자친구, 블랙핑크, 레이나, 엔플라잉, CLC, 구구단 오구오구, 위키미키, 사무엘, 온앤오프(ONF), 용국&시현, 14U, 더 로즈, P.O.P가 출연했다.