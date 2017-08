에너제틱으로 돌아온 그룹 위너원의 MV 비하인드가 공개됐다.워너원 공식 인스타그램에 강다니엘에 사진과 함께 “Wanna One 1st MINI ALBUM '1X1=1 (TO BE ONE)' 11명의 소년들이 ‘WANNA ONE’이라는 이름으로 하나가 되다. 워너원의 첫 미니앨범 『1X1=1(TO BE ONE)』 타이틀곡 ‘에너제틱(Energetic)’은 워너원과 그들의 팬 '워너블'의 첫 만남처럼, 당신과 내가 만나 서로에게 빠져드는 강렬한 설렘이 곡 전반에 투영돼 있다”는 글이 게시됐다.지난 7일 새 정규 앨범으로 활발히 활동하고 있는 위너원은 ‘주간 아이돌’, ‘SNL’등 여러 프로그램에 출연중이다.한편 워너원은 9일 ‘주간 아이돌’에서 2배속 댄스를 완벽하게 성공해 화제가 됐다.