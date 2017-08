그룹 트와이스가 'CHEER UP' 뮤직비디오 유튜브 조회수 2억뷰 돌파로 K팝 여가수 중 최초로 2억뷰 돌파 뮤비를 2개 보유한 팀이 됐다.트와이스의 'CHEER UP' MV는 9일 오전 1시 기준 조회수 2억 7,842뷰를 넘어섰다. 지난 2016년 4월 25일 공개된 'CHEER UP' MV는 지난해 11월 17일 1억뷰에 이어 이날 2억뷰를 돌파했다.앞서 트와이스는 지난 5월 26일 'TT' MV로 K팝 여가수 사상 최초로 2억뷰를 달성하며 넘버원 걸그룹으로서의 위용을 뽐낸 바 있다.트와이스는 자신들의 기록을 스스로 경신하는 막강한 저력을 보이고 있을 뿐만 아니라 추가로 각종 신기록, 대기록 수립을 예고하고 있다.지난 5월 발표한 미니 4집 타이틀 곡 'SIGNAL' MV는 현재 9,089만뷰를 기록해 1억뷰를 목전에 두고 있다. 'SIGNAL' MV가 1억뷰 대열에 들어서면 트와이스는 그간 활동한 노래의 MV들로 유튜브 '5연속 1억뷰 돌파'라는 대기록을 수립하게 된다.트와이스 열풍은 해외에서도 거세다. 지난 6월 28일 일본에서 데뷔 베스트 앨범 '#TWICE'를 발매하고 데뷔한 트와이스는 역주행 파워를 선보이며 오리콘 데일리 앨범차트 사흘 연속 1위, 6월 월간차트 2위를 차지했다.한편 트와이스는 지난 8일 또다시 역주행으로 오리콘 차트 정상을 재탈환하고 앨범 출하량 26만장을 돌파하는 등 인기몰이를 이어가고 있다.