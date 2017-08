그룹 방탄소년단이 미국 일간지 뉴욕타임스가 발표한 '미국인들이 가장 사랑하는 아티스트'에 아시아 가수로는 유일하게 선정됐다.뉴욕타임스 홈페이지는 7일(현지시간) '미국인들이 가장 사랑하는 음악은 무엇일까? 50개의 팬 상세 지도'(What Music Do Americans Love the Most? 50 Detailed Fan Maps)란 제목으로 50팀의 아티스트와 미국 내 팬 분포 지도를 공개하면서 방탄소년단을 44번째로 소개했다.이는 뉴욕타임스가 올봄 빌보드 '톱 100'에 든 아티스트 중 지난해 1월부터 올해 4월까지 미국 내 유튜브 시청이 높은 50팀을 분석해 조회수 순서대로 발표한 순위다. 각 아티스트 지도는 해당 지역의 상대적인 인기를 보여준다.44위에 랭크된 방탄소년단은 팝스타 레이디 가가(45위), 록밴드 린킨파크(49위), 메탈 밴드 메탈리카(50위)에 앞서 이름을 올렸으며 아시아 가수 중 유일하게 선정됐다. 1위는 올해 3월 빌보드 앨범 차트 1위를 기록한 래퍼 퓨처, 2위는 팝스타 리아나, 3위는 듀오 밴드 트웬티 원 파일럿츠, 4위는 팝스타 저스틴 비버, 5위는 래퍼 케빈 게이츠로 나타났다.뉴욕타임스는 방탄소년단에 대해 "K팝에서 가장 유명한 보이밴드 중 한팀으로 하와이와 캘리포니아 일부 지역에서 특히 인기가 많았으며 위스콘신 북부 지역에서도 특이한 팬층이 나타났다"고 설명했다.앞서 방탄소년단은 지난 6월 미국 시사주간지 타임이 선정한 '인터넷에서 가장 영향력 있는 25인'에 한국 가수로는 유일하게 선정됐다. (서울=연합뉴스)