그룹 위너가 새 앨범으로 컴백한 가운데 누리꾼의 반응이 잇따르고 있다.위너는 4일 새 싱글 앨범 'OUR TWENTY FOR'를 발매했다. 이번 앨범에는 더블 타이틀곡 'LOVE ME LOVE ME'와 'ISLAND'가 수록되어 있다.위너 특유의 고급스러운 감성이 가미된 디스코 풍의 곡인 'LOVE ME LOVE ME'와 여름과 잘 어우러지는 댄스홀 장르의 'ISLAND'는 발표 후 각종 음원 사이트 순위에서 1, 2위를 기록하고 있다.위너의 새 앨범을 접한 누리꾼은 "노래 진짜 좋다 여름이랑 딱", "들을수록 좋아", "이번 앨범도 대박인듯" 등의 다양한 반응을 보이고 있다.