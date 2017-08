DAY6가 8월 7일 신곡 '좋은걸 뭐 어떡해' 공개에 앞서 멤버 Young K의 티저 이미지를 공개했다.JYP엔터테인먼트는 3일 정오 홈페이지와 SNS를 통해 DAY6 멤버 Young K의 티저 이미지 2장을 공개했다. 성진, Jae에 이어 세 번째 티저 주인공인 Young K는 '훈고딩'으로 변신해 설렘을 선사한다. 또 다른 사진 속 Young K는 베이스를 멘 채 몽환적이면서도 강렬한 카리스마를 뿜어내 시선을 붙잡는다.DAY6의 여덟 번째 디지털 앨범 'Every DAY6 August'의 타이틀곡 '좋은걸 뭐 어떡해'는 마음을 들었다 놨다 하는 여자에게 이미 빠질 대로 빠져버린 남자의 마음을 표현한 록 장르의 노래. 강한 베이스 리프가 배치된 벌스와 뮤지컬 사운드적인 경쾌한 후렴이 대비돼 시니컬하면서도 유머러스한 느낌을 준다.DAY6는 2017년 한해 동안 매월 신곡을 발표하는 프로젝트 'Every DAY6'로 팬들과 만나고 있다. 1월 '아 왜(I Wait)'와 '겨울이 간다'부터 2월 '예뻤어'와 'My Day', 3월 '어떻게 말해'와 '그럴 텐데', 4월 ‘장난 아닌데’와 'Say Wow', 5월 ‘DANCE DANCE’와 ‘Man in a movie’ 등의 신곡을 선보였다. 6월에는 타이틀곡 '반드시 웃는다'와 '오늘은 내게'를 포함한 첫 정규앨범 'SUNRISE'을 발매하고 '믿고 듣는 데이식스'라는 호평을 이끌어 냈으며 7월에도 자작곡 ‘Hi Hello’와 ‘Be Lazy’를 통해 팬들에게 DAY6만의 감성을 전달했다.그동안 꾸준한 음악적 성장을 보이며 '믿고 듣는' 밴드로 자리 잡은 DAY6가 8월 들려줄 로킹한 사운드와 솔직한 가사에 기대가 모아지고 있다.한편 Young K는 멤버 원필과 함께 3일 오후 방송될 엠넷 '엠카운트다운' 스페셜 MC로 나서 진행 솜씨를 뽐낸다.DAY6의 8월 프로젝트 'Every DAY6 August'의 신곡 '좋은걸 뭐 어떡해'는 7일 정오 각 음원 사이트에서 공개된다.