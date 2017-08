가수 길건의 발언이 시선을 집중시킨다.과거 길건은 한 매체와 인터뷰를 진행하면서 가슴 성형을 받았다는 것에 대해 자신의 입장을 전했다.그는 이때 “그런 오해를 많이 받았지만 내 것이다”라며 “워낙 살집이 있는 몸이라 오해를 받는 것 같다”라고 밝히며 솔직한 모습을 보였다.이후 그는 공백기에 대한 부분도 얘기하는 등 시선을 집중시켰다.한편 길건은 2004년 싱글 앨범 ‘Real (My Name Is KG)’로 데뷔했다.