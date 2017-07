제이티앤미디어(주)에서 주최하는 'BRAND NEW WORLD Seoul' 무대가 찾아온다.'BRAND NEW WORLD Seoul'는 오는 9월 22일 서울 장충체육관에서 열린다.특히 버벌진트, 산이, 양다일, MXM 임영민&김동현 등 Mnet '쇼미더머니'를 방불케하는 화려한 오픈 라인업이 눈길을 끈다.한편 'BRAND NEW WORLD Seoul' 무대는 멜론 티켓을 통해 예매가 가능하다.