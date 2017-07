'쇼미더머니6'의 심사위원 특별 무대 중 지코 딘 무대가 실망적이라는 반응이다.21일 오후 방송한 엠넷 '쇼미더머니6'에서는 1:1 랩 배틀이 이어졌다 이후 프로듀서들의 특별공연이 이어졌다. 도전자들은 프로듀서들의 공연을 본 후 팀을 정하게 된다.딘과 지코는 각각 'I'M NOT SORRY', '말해 YES OR NO'를 부르며 관객과 래퍼들 앞에 나섰다.네티즌들은 "딘이 심사위원이라니..볼 수록 별로다", "딘 남 랩을 평가할 수준이 아닌데?", "딘 지코 제일 트렌드 그 자체 보여줄 주 알고 기대했는데", "딘 왜 이렇게 못하지 프로듀서 자격있나", "딘 지코 객관적으로 별로였다, 무대매너도 별로", "딘 대체 왜 나온지 모르겠다"' 등의 반응을 보였다.