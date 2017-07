가수 김경호-김원준-김희진-혜은이가 흥겨운 무대로 시청자들의 시선을 사로잡았다.지난 21일 방송된 KBS '콘서트 7080'은 여름 특집 '가자! 청춘 나이트' 2부로 꾸며졌다.이 날 방송에 출연한 김경호는 'Holding out for a hero', 'Don't Be Quiet', '뛰어'로 열정적인 무대를 펼쳤고 김원준은 '모두 잠든 후에', '언제나', '너 없는 동안', '쇼(Show)'를 통해 관객들과 뜨거운 무대를 함께 했다.이어 김희진이 '제주도의 푸른 밤', '소녀' 곡으로 관객들에 힐링의 시간을 선사했다. 마지막을 장식한 혜은이는 '해변으로 가요', 'Vacation', '질투', '뛰뛰빵빵', '새벽비', '후회', '제 3한강교', '열정'을 열창해 관객들에 박수 갈채를 받았다.한편 '콘서트 7080'은 매주 금요일 오후 11시 40분에 방송된다.