배우 이동욱이 V LIVE에서 새 코너를 선보인다.오는 12일 이동욱이 진행하는 네이버 V LIVE '랜선 심야 데이트-이동욱의 On the air' 4회 방송에서 '욱에 티를 찾아라' 코너가 출격한다.이동욱이 진행을 맡은 'On the air'는 보이는 라디오 형식의 본격 비주얼 라디오쇼로 네이버 V LIVE가 새롭게 선보이는 신개념 배우 라이브 콘텐츠 포맷이다.그는 'On the air'에서 꿀 바른 듯한 달콤한 목소리와 센스 넘치는 입담으로 재미를 더했다. 또한 직접 작성한 오프닝 멘트와 섬세한 선곡으로 호평 세례를 받았다.특히 이동욱은 '월간 보고서', '운수 좋은 날', '욱디의 야간진료' 등의 코너를 통해 팬들과 적극적인 쌍방향 소통을 통해 대거 입덕과 재입덕 사태를 불러일으켰다. 이에 그와 함께하는 'On the air' 라이브 방송에 기대감이 나날이 높아지고 있는 상황이다.이런 가운데 'On the air'가 새 코너 '욱에 티를 찾아라'를 통해 새 단장에 나선다. '욱에 티를 찾아라'는 이동욱과 청취자가 대결해 '욱디' 이동욱의 티를 찾아보는 코너다. 이동욱의 인간적인 면모를 발견하며 보다 재미있고 즐거운 소통의 시간이 될 것으로 예상된다.뿐만 아니라 4회 방송에서는 그룹 엑소(EXO)의 멤버 찬열이 '초대석 코너-제 발로 찾아온 손님'과 '욱디의 야간진료'를 함께할 예정이다. SBS 예능 '룸메이트'에서 한 차례 호흡을 맞췄던 인연이 있는 이동욱과 찬열의 오랜만의 만남에 반가움을 더하며 방송에서 보여줄 찰떡같은 호흡에 기대감을 높인다.'On the air'는 V앱 및 V LIVE 웹페이지 내 이동욱 채널에서 오는 12일 오후 11시 4회가 생방송된다.