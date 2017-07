걸그룹 배드키즈가 이미지 변신에 성공했다.배드키즈는 8일 오후 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심(이하 음악중심)’에 출연했다.이날 배드키즈는 청량한 매력이 돋보이는 무대의상을 입고 등장, ‘기브 잇 투 미(Give It To Me)’ 무대를 선보였다.배드키즈의 ‘기브 잇 투 미(Give It To Me)’는 강렬한 사운드를 기반으로 한 어반 댄스 곡이다. 넘어올 듯 안 넘어 오는 남성을 향한 유혹을 담아내고 있다.한편 배드키즈는 2014년 디지털 싱글 ‘귓방망이’로 데뷔했다.