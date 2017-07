그룹 배드키즈가 'Give It To Me' 컴백 무대에서 섹시 퍼포먼스와 완벽한 군무를 선보였다.7일 오후 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'에서는 배드키즈가 출연해 강렬한 신곡 'Give It To Me' 컴백 무대로 시청자들의 시선을 사로잡았다.타이틀곡 'Give It To Me'는 강렬한 브라스 사운드를 기반으로 한 어반(urban) 댄스 곡으로 배드키즈의 섹시한 매력을 돋보이게 한다.한편 이날 '뮤직뱅크'에는 CANDO, 투포케이, 헤일로, Be.A, 그레이시, NCT 127, VAV, 김태우, 나인뮤지스, 몬스타엑스, 베이비부, 스무살, 스텔라, NC.A, 업텐션, 이효리, 일급비밀, 청하, 에이핑크, 마마무 등이 출연했다.