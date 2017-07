도회지가 배우 이지훈과 결별한 가운데 의미심장한 문구가 눈길을 끈다.도회지는 지난 4월 인스타그램에 '섹스앤더시티'의 한장면을 올린 후 "결국"이라는 글을 게재했다.장면에는 "결국 나를 웃게 해주는 사람과 함께 있고 싶어지는 거죠(after a while, you just want to be with the one that makes you laugh)"라는 자막이 쓰여있다.한편 이지훈 측에 따르면 두 사람은 소개로 만나 교제했지만 최근 바쁜 스케줄로 헤어졌다.