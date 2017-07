그룹 DAY6가 신곡 'Hi Hello' 발표를 하루 앞두고 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.JYP엔터테인먼트는 5일 정오 유튜브, 네이버TV, 카카오TV 등 각종 채널을 통해 DAY6의 신곡 'Hi Hello'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.해당 티저는 한 편의 로드무비를 연상케 하는 청량하고 싱그러운 영상미로 시선을 사로잡았다. 영상 속 DAY6 멤버들은 각자 드넓은 길을 홀로 걷거나, 달리는 자동차 뒤칸에 누워 햇살을 즐기는 등 낭만적인 분위기를 연출했다.'Hi Hello' MV 티저를 통해 음원 일부를 공개해 신곡에 대한 궁금증을 증폭시켰다. DAY6는 부드러운 보컬에 “너와 나의 이야기를 시작해”라는 가사가 실린 한 소절로 섬세한 감수성을 드러냈다.DAY6가 2017년 매달 2곡씩 신곡을 발표하는 프로젝트 'Every DAY6'의 일곱 번째 디지털 앨범 타이틀곡 'Hi Hello'는 기존보다 더 편안하고 로맨틱한 느낌을 풍기며, 입체적인 보컬이 듣는 이의 감성을 자극한다. DAY6가 발표했던 노래 중 최초로 사랑이 이루어지는 내용의 가사가 특징이다.DAY6의 신곡 'Hi Hello'는 오는 6일 정오 각 음원 사이트를 통해 공개된다.