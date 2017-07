김소희가 한층 성숙해진 모습으로 시선을 끌고있다.김소희는 최근 자신의 인스타그램에 "성은언니가 아이돌드라마공작단 OST에 참여해주셨어요 !!꿀보이스..?여러분 다같이 you can feel it ><"라는 글과 사진을 게재했다.사진은 아이돌드라마공작단 오리지날 사운드 트랙 파트4 재킷 사진이다. 김소희는 긴 생머리에 버건디 메이크업으로 고혹적인 매력을 과시하고 있다.한편 김소희는 '아이돌 드라마 공작단'에 출연했다.