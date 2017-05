유키스 멤버 일라이가 KBS2 예능프로그램 ’살림하는 남자들 시즌2’ 본방사수를 독려했다.일라이는 최근 자신의 인스타그램에 "In Hong Dae with our fans and my beautiful wife~! I love you so much~ 살림남 팬들과 함깨 홍대애서! 여보 오늘도 너무 아름답다~! 사랑해! #홍대 #여보너무아름답다 #살림하는남자들2 #사랑해여보 #나같은남자랑결혼해줘서고마워 #iloveyou #thankyouformarryingaguylikeme #happy #supportplease #mrhousehusband #season2 #sobeautiful #ㅎㅎㅎㅎ"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 일라이와 그의 아내 지연수가 홍대 데이트 중 많은 군중들의 이목을 집중시켰다.한편 일라이는 ’살림하는 남자들 시즌2’에서 사랑꾼이라는 타이틀을 얻을 정도로 아내 사랑이 돋보이고있다.