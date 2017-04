‘콘서트7080’ 가수 조정민이 박상민과 함께 아름다운 하모니를 선사했다.28일 오후 방송된 KBS1 ‘콘서트7080’에서는 조정민이 박상민과 함께 영화 ‘미녀와 야수’ 주제곡 ‘Beauty and the beast’ 과 ‘청바지 아가씨’를 열창했다.이날 조정민은 블랙색상의 원피스를 입고 등장했다. 특히 그는 감미로운 피아노 연주와 함께 높은 음역대를 자유자재로 오가는 가창력을 선보였다.박상민과 앙상블로 관객들의 마음을 사로잡았다.한편 조정민은 2014년 데뷔 앨범 'Be My Love'로 데뷔했으며, 다양한 분야에서 활약하고 있다.