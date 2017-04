가수 천단비가 지난 23일 서울 종로구 삼청로에서 신곡 '어느 봄의 거짓말' 발매 기념 쇼케이스를 성황리에 마무리했다.시작에 앞서 그는 "특별하고 소중한 시간을 함께할 수 있어서 너무 감사하고 기쁘다"는 소감을 전했다. 쇼케이스의 첫 곡은 '슈퍼스타K' 출연 당시 화제를 모았던 '니가 내리는 날'이었다.이어 천단비는 '그래비티'(Gravity), '내 곁에서 떠나가지 말아요'를 부르고 가수의 꿈을 꾸게 만들어준 팝 가수 마이클 잭슨의 '아이 저스트 캔 스탑 러빙유'(I Just Can't Stop Loving You)와 '러브 네버 펠트 소 굿'(Love Never Felt So Good)을 불러 관객의 환호를 받았다.그는 데뷔곡인 '어느 봄의 거짓말'에 대해 "모두 도와주셔서 만족스러운 노래가 탄생했다. 많이 들어주시고 사랑해달라" 말했다. 마지막으로 "버스킹과 소극장 공연도 할 예정이니 많은 기대 부탁드린다"는 말과 함께 '어느 봄의 거짓말' 무대를 끝으로 쇼케이스를 마무리했다.한편 천단비는 지난 13일 발매된 신곡 '어느 봄의 거짓말'로 활동하고 있다.