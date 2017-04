언터쳐블 슬리피가 Mnet '쇼미더머니6'에 출연을 예고했다.TS 엔터테인먼트에 따르면 슬리피는 지난 13일 오후 '쇼미더머니6'에 참가 지원서를 제출하고 출연을 확정했다.슬리피는 "'쇼미더머니6'에 출연하는 것에 큰 욕심이 있는 건 아니다"라며 "언터쳐블 래퍼 슬리피로 인정받고 싶다"고 지원 계기를 밝혔다.슬리피는 언터쳐블 시절 히트곡 'Tell Me Why', '배인(VAIN)', '크레파스' 등과 더불어 작년 발매한 '내가 뭘 잘못했는데', 'Oh Yeah' 등 솔로 싱글을 발매하며 오랫동안 쌓아온 음악적 역량과 퀄리티 높은 곡들로 대중의 사랑을 받아왔다.특히 슬리피는 AOA 지민, 엔플라잉, 소나무의 랩 선생님으로 알려진 바 있으며 지난 2015년에는 4년제 예술학사 교육기관 한국예술원 실용음악학부 힙합과 교수로 정식 임용되기도 해 그 실력을 인정받아와 이번 ‘쇼미더머니6’에서의 활약에도 귀추가 주목되고 있다.이처럼 탄탄한 랩 실력과 작사 작곡 등 음악적으로 다양한 역량을 보여주고 있는 슬리피는 MBC '나 혼자 산다', '진짜 사나이' '우리 결혼했어요' 등 각종 예능 프로그램과 SBS funE '더쇼 팬PD'의 메인 MC에 발탁되며 왕성한 방송활동을 이어가고 있다.