'Make Me Love You' 뮤비 속 태연의 모습과 배우 이성경의 닮은꼴 사진이 눈길을 끌고 있다.그룹 소녀시대의 멤버 태연이 오늘 5일 정오 각종 음원사이트를 통해 새 정규 앨범 1집 'My Voice' 디럭스 에디션 음원을 공개하며 뮤직 비디오를 공개 한 가운데 몽환적인 자태를 뽐내는 뮤비 속 태연의 모습이 배우 이성경의 인스타그램에 게재된 사진과 매우 흡사해 놀라움을 자아내고 있는 것.이를 접한 네티즌들은 "lee1****노래도 좋고, 뮤비 정말 예쁨" "yo*****태연 언니 너무 너무 예쁘다" "hongc**여신이네" "gkdud***노래 미모 다 미쳤다" "oys2****믿고 듣는 태연 진심 예쁘다"등의 반응을 보였다.한편 이번 앨범에는 첫 정규 앨범 수록곡은 물론, 따뜻한 봄 분위기를 한껏 느낄 수 있는 타이틀 곡 'Make Me Love You'를 비롯해 팝 발라드 곡 'I Blame On You', 팝 락 장르의 'Curtain Call' 등 신곡 3곡과 디지털 싱글로 선보인 '11:11'까지 4곡을 추가 수록, 완성도를 더욱 높인 만큼 기대감이 고조되고 있다.태연의 정규 1집 'My Voice' 디럭스 에디션은 오늘 온, 오프라인에서 발매된다.