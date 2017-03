그룹 몬스타엑스가 컴백무대에서 완벽한 퍼포먼스를 선보이며 대중의 이목을 사로잡았다.몬스타엑스는 지난 21일 발표한 첫 번째 정규앨범 '더 클랜 파트 2.5 더 파이널 챕터 뷰티풀(THE CLAN PART 2.5 THE FINAL CHAPTER BEAUTIFUL)'의 타이틀곡 '아름다워(BEAUTIFUL)'와 수록곡 '레디 오어 낫(Ready or Not)'으로 24일 KBS2 '뮤직뱅크', 25일 MBC '쇼!음악중심', 26일 SBS '인기가요'등 공중파 3사 음악 방송에서 성공적인 컴백 무대를 가졌다.'레디 오어 낫(Ready or Not)'에 이어 타이틀곡 '아름다워' 무대에서는 슈트 의상을 맞춰 입고 여심을 사로잡는 가삿말과 세련된 퍼포먼스로 눈과 귀를 동시에 만족시켰다.특히 이번 타이틀곡 '아름다워' 무대는 한층 성숙해진 남성미를 더해 화려한 변신에 성공했다는 평이 이어지고 있다.몬스타엑스는 지난 21일 발표한 첫 정규 1집 'THE CLAN PART 2.5 THE FINAL CHAPTER' 발매를 기념해 네이버 브이라이브를 통해 방송된 '몬스타엑스 아름다워(BEAUTIFUL)컴백쇼'에서 하트 5400만개를 돌파하며 자체 채널 단시간 최고 하트수 기록에 한데 이어 한터차트, 신나라레코드등 국내 각종 음반 차트에서 1위, 아이튠즈 미국, 일본 케이팝 차트에서 실시간 및 일간 순위 1위를 차지하는등 인기 상승세를 지속하고 있다.