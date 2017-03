그룹 몬스타엑스의 신곡 ‘아름다워’가 베일을 벗는다.몬스타엑스는 오늘 (23일) 오후 6시에 방송되는 케이블채널 Mnet '엠카운트다운'을 통해 첫 번째 정규앨범 '더 클랜 파트 2.5 더 파이널 챕터 뷰티풀(THE CLAN PART 2.5 THE FINAL CHAPTER BEAUTIFUL)'의 첫 무대를 갖는다.이날 방송에서는 타이틀곡 '아름다워'와 수록곡 'Ready or Not'곡의 무대를 최초로 공개하며 본격적인 활동에 돌입한다. 다소 거칠지만 여심을 사로잡는 가사와 절묘한 조화를 이룬 섬세한 안무로 완성도 높은 컴백무대를 선보일 예정이다.타이틀곡 '아름다워(BEAUTIFUL)'는 별들의전쟁, 아테나, 주헌, I.M이 함께 참여한 곡으로 트랩, 덥스텝 사운드가 결합되어 대중성 넘치는 멜로디라인을 만들어냈다. 가질 수 없는 사랑을 빨간 장미로 표현하며 거부하기 힘든 사랑에 대한 마음을 신선하게 표현했다.몬스타엑스는 지난 21일 발표한 첫 정규 1집 앨범 'THE CLAN PART 2.5 THE FINAL CHAPTER'로 네이버 브이라이브를 통해 방송된 '몬스타엑스 아름다워(BEAUTIFUL)컴백쇼'에서 하트 5400만개를 돌파하며 자체 채널서 단시간 최고 하트수 기록에 이어 한터차트, 신나라레코드등 국내 각종 음반 차트에서 1위, 아이튠즈 미국 , 일본 케이팝 차트에서 실시간 및 일간 순위 1위를 차지하는등 컴백에 대한 높은 관심을 확인시켜 주며 인기 상승세를 보이고 있다.한편 몬스타엑스의 컴백 무대는 오늘(23일) 오후 6시 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 본격적인 컴백 활동에 박차를 가하며, KBS2 '뮤직뱅크', MBC '음악중심', SBS '인기가요'등 각종 음악프로그램에 출연할 예정이다.