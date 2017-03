보이그룹 갓세븐이 신곡 'Never Ever'의 응원법 영상을 공개했다.지난 13일 컴백한 갓세븐은 팬들에게 감사하는 마음을 전하고자, 직접 응원법을 소개하는 영상을 촬영해 게재했다.지난 19일 정오 갓세븐의 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 영상에는 'Never Ever'의 응원법 뿐만 아니라, 그들이 팬들에게 보내는 감사 인사도 함께 담겨있다.직접 응원법을 외쳐본 갓세븐은 "응원법이 너무 어렵다. 팬분들이 많이 연습하신다는 걸 오늘 느꼈다"라며 고마움을 전했다.이어 그들은 "저희에게 항상 힘을 줘서 감사하다. 'Never Ever' 활동 열심히 하겠다"는 각오를 밝혔다.'Never Ever' 뮤직비디오는 공개 4일 10시간 만인 3월 17일 오후 천만 뷰를 넘어서며 인기몰이 중이다. 전작인 '하드캐리' 뮤직비디오가 천만 뷰 돌파에 열흘이 걸린 것과 비교해 볼 때 2배 이상 빠른 속도다.한편 갓세븐은 지난 13일 정오 신곡 'Never Ever'를 발표하고 활발한 활동을 펼치고 있다.