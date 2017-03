'뮤직뱅크' B.A.P가 'Wake Me Up' 첫 무대를 선보였다.B.A.P는 17일 방송된 KBS2 '뮤직뱅크' 무대에 올라 'Wake Me Up' 무대로 강렬한 카리스마를 뽐냈다.이들은 신나면서도 힙합 리듬이 섞인 비트위에 파워풀한 칼군무를 더해 무대의 완성도를 높였다.B.A.P의 신곡 'Wake Me Up'은 '중독성 있는 기타 리프와 힘 있는 신스 사운드의 조화가 인상적인 곡이다.한편 이날 '뮤직뱅크'에는 B.A.P, BIGFLO, BP 라니아, DAY6, NCT DREAM, SF9, The Ray, VICTON, 구구단, 김지수, 러블리즈, 로미오, 마스크, 멜로디데이, 브레이브걸스, 비투비, 여자친구, 태연, 트와이스가 출연했다.