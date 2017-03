그룹 갓세븐(GOT7)이 새 앨범으로 온, 오프라인 차트 정상을 석권하며 '대세 아이돌'의 뜨거운 인기를 실감케 했다.13일 정오 발매한 갓세븐의 새 미니앨범 'FLIGHT LOG : ARRIVAL'의 타이틀곡 'Never Ever'는 14일 기준 온라인 음원차트인 엠넷닷컴 1위에 랭크됐다.또 앨범 판매량 집계 사이트인 한터차트에서 1위에 올라 온, 오프라인 정상을 차지하며 인기몰이를 입증하고 있다.국내 뿐만 아니라 해외에서의 인기도 뜨겁다. 14일 기준 아이튠즈 앨범차트에서 홍콩, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남 등 6개국 1위, 핀란드, 싱가포르, 대만 2위는 물론 스웨덴 4위, 미국과 캐나다 5위 등 아시아를 비롯한 유럽, 북미 지역에서도 최상위권에 올라 있다.더불어 유튜브에 공개한 'Never Ever' 뮤비는 500만뷰를 돌파하며 가파른 조회수 상승세를 보이고 있다.한편 갓세븐(GOT7)은 15일 오후 방송되는 MBC 에브리원 예능프로그램 '주간 아이돌'에 출연한다.