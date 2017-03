그룹 몬스타엑스가 새 앨범 컴백화보를 공개했다.지난 14일 몬스타엑스는 공식 SNS를 통해 "'MONSTA_X' 몬스타엑스 TheCLAN 2.5 THE FINAL CHAPTER 'BEAUTIFUL' 20170321 COMEBACK"라는 글과 함께 단체 화보를 게재했다.화보 속 몬스타엑스 멤버들은 몽환적이고 아련한 분위기를 연출하며 시선을 사로잡는다.이번 화보는 더 클랜 (THE CLAN Part.2.5)의 마지막 완결편으로 기대감을 한층 높이고 있는 상황. 앞서 소속사측은 멤버별 개인화보를 공개하여 SNS상에서 큰 화제를 모으기도했다.몬스타엑스의 THE CLAN(더 클랜) 2.5 부작은 아픈 청춘들의 성장스토리이다. 지난 해 5월 발매된 세 번째 미니앨범 'Part.1'의 컨셉은 'LOST'. 상실과 아픔을 통한 클랜의 시작을 담아내고 있으며, 이어 선보인 네 번째 미니앨범 'Part.2 GUILTY'에서는 부조리한 세상과 맞서 오히려 자신들의 순수함을 지켜나가는 스토리가 담겨있다.또한 각각의 Part 들은 'LOST & FOUND', 'GUILTY & INNOCENT'라는 상반된 개념을 코드화 하여 프로덕션의 요소(EX. 두 버전의 앨범 발매)로 활용, 숨겨논 단서들을 찾는 재미를 더했다.몬스타엑스는 네 번째 미니앨범 '더 클랜 파트 투. 길티 (THE CLAN Part.2 GUILTY)'로 10월 4일 기준 미국, 일본 아이튠즈 K-POP 앨범 차트에서 1위를 차지하는 기염을 토했다.뮤직비디오는 발매 당일 유튜브 100만뷰를 돌파했으며, 중국에서도 공개와 동시에 100만뷰를 넘어섰다. 또한 지난 1월에는 '제 31회 골든디스크 어워즈'에서 음반부문 본상을 수상하며 인기를 증명했다.한편 몬스타엑스는 오는 3월 21일 완전체 컴백을 앞두고 막바지 준비에 한창이다.