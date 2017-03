아이돌 그룹 GOT7이 쇼케이스를 통해 대세 아이돌의 위상을 입증했다.GOT7은 13일 오후 서울 삼성동 코엑스 동측광장 야외무대에서 'GOT7 'FLIGHT LOG : ARRIVAL' THE FIRST STAGE'라는 타이틀로 쇼케이스를 개최했다.이날 정오 발매한 새 미니앨범 'FLIGHT LOG : ARRIVAL'의 발매를 기념해 개최된 야외 쇼케이스를 보기위해 현장에는 2000여명의 팬들이 몰려 GOT7의 뜨거운 인기를 실감케 했다.이날 무대에서 GOT7은 'FLY', 'SKYWAY', 'HARD CARRY'부터 새 앨범에 수록된 'SIGN', 'Q'와 타이틀곡 'Never Ever' 등을 특유의 화려한 퍼포먼스와 함께 선보여 팬들의 열띤 환호를 받았다.GOT7은 팬들의 뜨거운 호응에 감격해하며 "팬 여러분과 함께 하니 너무 즐겁다. 열기가 느껴진다"고 말했다.건강 회복차 이날 무대에 함께 하지 못한 잭슨에 대해서는 "빠르게 회복중이니 응원해달라"고 팬들에게 당부의 메시지를 전했다.특히 이날 VLIVE를 통해 생중계된 GOT7의 쇼케이스는 부산, 광주의 영화관에서도 라이브 뷰잉으로 선보여 전국 각지의 팬들이 함께 즐길 수 있는 자리를 마련했다.한편 13일 정오 음원과 함께 유튜브에 동시 공개된 'Never Ever' 뮤직비디오는 14일 오전 9시 기준 400만 뷰를 돌파하며 인기몰이중이다.