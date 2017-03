이달의 소녀 1/3이 '인기가요'에서 데뷔 무대를 가졌다.이달의 소녀 1/3은 12일 방송된 SBS 음악 프로그램 '인기가요'에서 데뷔 무대를 꾸몄다.이들은 '지금, 좋아해'와 '유 앤 미 투게더(You And Me Together)' 두 곡을 열창했다.이달의 소녀 1/3은 지난해 10월 첫 번째 멤버를 시작으로 매달 새로운 멤버를 선보이며 독자적인 세계관을 구축하고 있는 신인 걸그룹 이달의 소녀의 첫 유닛이다.한편 이날 '인기가요'에는 B.A.P, BTOB, 여자친구, TWICE, 러블리즈, NCT DREAM, 홍진영, 백퍼센트, SF9, 구구단, DAY6, VICTON, 비아이지(B.I.G). 로미오, 이달의 소녀 1/3, 브레이브걸스 등이 출연했다.