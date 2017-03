그룹 B.A.P가 7일 낮 12시 각종 음원 사이트를 통해 타이틀곡 ‘WAKE ME UP’의 음원과 뮤직비디오를 포함한 여섯 번째 싱글앨범 ‘로즈’의 전곡을 공개한다.더불어 B.A.P는 이날 오후 9시 팬들을 위한 컴백 V 라이브를 진행하고 팬들과 소통할 예정이다.타이틀곡 ‘WAKE ME UP’은 기존의 틀에서 벗어나 새로움을 향해 도약하자는 현대인들을 향한 B.A.P의 특별한 메시지가 담긴 곡으로 중독성 있는 기타 리프와 신스 사운드가 돋보이는 웰메이드 곡이다. 타이틀곡뿐만 아니라 싱글앨범 ‘로즈’에 함께 수록된 ‘DYSTOPIA’와 ‘DIAMOND 4 YA’ 또한 국내외 유명 아티스트들과 작업한 화려한 작곡진들의 참여로 높은 퀄리티의 앨범을 완성했다.TS 엔터테인먼트에 따르면 음원과 함께 공개 될 신곡 ‘WAKE ME UP’의 뮤직비디오는 업계 최고의 제작사 쟈니브로스의 홍원기 감독이 메가폰을 잡아 세련되고 감각적인 미장센을 이용해 완전체로 돌아온 B.A.P 멤버들의 압도적인 카리스마와 한층 업그레이드 된 비주얼을 엿볼 수 있다.B.A.P는 3월 24일부터 26일 3일간 블루스퀘어 삼성카드홀에서 "B.A.P 2017 WORLD TOUR ‘PARTY BABY!’ - SEOUL BOOM" 콘서트를 개최하고 2017년 월드투어의 서막을 알린다.