각종 패션 브랜드 뮤즈로 활약하고 있는 모델 아이린이 최근 한 패션브랜드 패션쇼에 참석해 패셔너블함을 뽐냈다.그는 프랑스 파리에서 열린 이번 쇼에서 'LOVE'라는 글자가 다양한 크기로 프린트 된 검은색 시스루 상의를 입고 세로 스트라이프가 인상적인 통이 넓은 바지를 매치해 세련된 분위기를 자아냈다.이번 패션쇼는 H&M 스튜디오 2017 s/s 컬렉션을 공개하는 자리로 행사 후 인기 싱어송라이터 위켄드가 'Starboy' 'Can't Feel My Face' 'I Feel It Coming' 등 자신의 히트곡을 열창하며 분위기를 살렸다.한편 아이린은 최근 진행된 뉴욕패션위크에 참석해 많은 패션 피플들의 시선을 사로잡았다.