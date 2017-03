그룹 BP라니아가 매력적인 무대를 완성했다.3일 방송된 KBS2 예능프로그램 ‘뮤직뱅크’에서 BP라니아는 'Make me ah' 무대를 공개했다.'Make me ah'는 펑키하고 힙합적인 요소가 가미된 곡이며, 중독성 강한 멜로디가 특징이다.이날 방송에서 BP라니아는 화이트의상을 입고 청순한 매력을 발산했으며 뛰어난 가창력으로 시청자들의 시선을 사로잡았다.한편 ‘뮤직뱅크’는 B.I.G, BP 라니아, NCT DREAM, SF9, The Ray, VAV, VICTON, 가비엔제이, 구구단, 드림캐쳐, 러블리즈, 마스크, 멜로디데이, 백퍼센트, 우주소녀, 장윤정, 크로스진, 태연, 트와이스, 홍진영 등이 출연했다.