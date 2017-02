그룹 GOT7이 새 앨범 'FLIGHT LOG : ARRIVAL'의 트레일러와 트랙리스트를 공개했다.GOT7은 28일 0시 네이버 브이앱을 통해 4분 20초 분량의 트레일러를 오픈하며 컴백을 기다리는 팬들의 기대감을 증폭 시켰다.공개된 트레일러는 새하얀 설산과 시린 바다를 배경으로 한 수려한 영상미 덕분에 한편의 아트 필름을 보는 듯한 착각에 빠지게 만들고 있다. 특히 뮤직비디오에 출연한 GOT7 진영의 물오른 연기력이 더해져 영상의 몰입도를 높였다.앞선 두 앨범의 트레일러에 등장한 물과 하늘이 이번에도 상징적 오브제로 비춰져, 세 편의 영상을 관통하는 의미에 대한 궁금증을 키웠다.또 GOT7은 같은 날 오전 8시 공식 SNS 채널을 통해 새 앨범 'FLIGHT LOG : ARRIVAL'의 트랙리스트도 함께 오픈했다.2015년 11월 발매한 리패키지 앨범 'MAD Winter Edition'의 타이틀곡 '고백송' 이후 오랜만에 합을 맞춘 박진영과 GOT7이 만들어낸 결과물에 기대감이 쏠리고 있다.새 앨범 'FLIGHT LOG : ARRIVAL'에는 'Never Ever' 'Paradise' 'Go Higher' 'Q' 등 총 8곡이 수록됐고, GOT7 멤버 전원이 수록곡 크레딧에 이름을 올려, 활동을 거듭할수록 음악적으로 성숙해지고 있다는 평을 받고 있다.한편 GOT7은 오는 3월 13일 새 미니앨범 'FLIGHT LOG : ARRIVAL'을 발표하고 전격 컴백할 예정이다.