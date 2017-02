가수 박상민이 역대급 무대를 선사했다.지난 26일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘일밤-복면가왕’(이하 ‘복면가왕’)에서 ‘가왕이 쟨가’는 ‘물찬 강남제비’와 대결을 붙었다.조장혁의 'Love is over'의 무대를 공개한 ‘가왕이 쟨가’는 허스키한 보이스와 심금을 울리며 판정단과 관객의 마음을 사로잡았지만 아쉽게도 ‘물찬 강남제비’와의 대결에서는 패하고 말았다.그는 이어 빅뱅의 'If you'를 부르며 가면을 벗었고 모든 이들의 마음을 동요케 했던 ‘가왕이 쟨가’는 박상민이었다.방송을 접한 네티즌들은 “노래천재임 (뽀***)” “원곡도 좋지만 이런 노래였나 싶다 (U**)” “몸에 소름이 쫙 돋는다 제**)” “아이돌 곡도 본인의 스타일로 완전히 바꿔버리시는 박상민씨 클라스 (은**)” “IF YOU 오늘 들은 곡 중에 최고였음 (됴***)” 등의 반응을 나타냈다.한편 ‘복면가왕’은 매주 일요일 오후 4시 50분 방송된다.