가수 정기고와 엑소 찬열이 함께한 듀엣곡 '렛 미 러뷰(let me love you)'의 작업 영상이 공개돼 팬들의 이목을 집중시켰다.지난 23일 정기고의 소속사 스타쉽엔터테인먼트측은 네이버 브이 라이브 채널을 통해 정기고와 찬열의 콜라보레이션곡인 "정기고 X 찬열의 렛 미 러뷰(let me love you) 메이킹 영상 " 이라는 제목으로 협업 작업기를 공개했다.영상 속 정기고와 찬열은 편안하면서도 엣지있는 사복차림으로 진솔하게 작업 과정에 대한 담화를 나누고 있다. "예전부터 작업을 하자는 이야기를 많이 했었는데 마침 둘이 함께 하면 좋을 것 같은 곡이 나왔고, 타이밍도 잘 맞아 콜라보레이션을 하게 되었다. 겨울에서 봄에 넘어갈때 들으면 좋을 것 같은 노래이기 때문에 들으시는 분들도 좋게 느낄 수 있을 것 같다. 감상 포인트 중에 두 사람은 입을모아 "이제 살짝 고개만 끄덕이면 된다"는 내용 등 음악 전반을 감싼 달콤한 내용의 가사가 누구에게나 로맨틱한 선물이 될 것 같다"고 전했다.정기고X찬열이 부른 신곡 '렛 미 러뷰(let me love you)'는 정기고, 브라더수, 에이브가 공동으로 프로듀싱한 곡으로 사랑하는 사람에게 보내는 사랑 고백이 담겨있는 곡으로 정기고, 찬열 두 남자의 다른 보이스톤이 시너지 효과를 노리는 콜라보레이션의 장점을 두루 보여주고 있다.한편 정기고와 찬열이 함께한 콜라보레이션 싱글 '렛 미 러뷰'(Let me love you)'는 지난 23일 자정 공개 이후 음원차트 정상을 차지하며 뜨거운 반응을 얻고 있다.