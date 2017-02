가수 정기고와 엑소 찬열이 함께한 신곡 '렛 미 러뷰(let me love you)'가 발매 직후 음원차트에서 좋은 성적을 기록하고 있다.23일 밤 12시 공개된 정기고 X 찬열의 '렛 미 러뷰(let me love you)'는 올레뮤직, 엠넷뮤직, 벅스뮤직, 지니를 비롯 4개 주요 음원사이트 실시간 1위에 올랐다.정기고의 소속사측은 "두 아티스트의 각별한 친분으로 시작된 프로젝트인 만큼 그 어떤 콜라보레이션보다 의미가 큰 것 같다"고 밝혔다.이들의 신곡 '렛 미 러뷰(let me love you)'는 정기고, 브라더수, 에이브가 공동으로 프로듀싱한 곡으로 사랑하는 사람에게 보내는 사랑 고백이 담겨있다. 두 남자의 다른 보이스톤이 시너지 효과를 노리는 콜라보레이션의 장점을 두루 보여주고 있다는 평을 받고 있다.