유승우표 수지의 '행복한 척' 어쿠스틱 커버 영상이 온라인 상에서 뜨거운 반응을 일으키고 있다.스타쉽엔터테인먼트 측이 최근 공식 SNS를 통해 유승우가 부른 수지의 '행복한 척' 커버영상을 공개한 것.공개된 영상 속에는 소년미가 물씬 풍기는 의상을 착용한 유승우의 모습이 담겨있다. 특히 애절하면서도 달달한 보이스로 수지의 '행복한 척'을 열창하는 그의 모습이 눈길을 끈다.소속사 측은 "유승우의 'ON THE AIR 97.226' 는 여러 장르의 음악을 다양한 방식으로 들려 드리고 싶은 의도에서 기획되었다. 앞서 라라랜드 OST '씨티 오브 스타(City Of Stars)'에 이어 이번 '행복한 척'까지 SNS상에서 좋은 반응을 얻고 있어서 기쁘게 생각한다. 앞으로도 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 말했다.한편 유승우는 예능, 공연 등 다방면에서 활동한 활동을 펼치고 있다.