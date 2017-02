그룹 바시티가 '인기가요'서 독보적인 남성미를 뽐냈다.19일 방송된 SBS '인기가요'에서는 바시티가 출연, 'U r my Only One' 무대를 꾸몄다.이날 멤버들은 블랙 상의와 붉은 색의 가죽 스키니진을 입고 등장해 섹시한 매력을 뽐냈다.한편 'U r my Only One'은 프로듀싱팀 크레이지 사운드의 똘아이박과 피터팬, 미친기집애가 함께 작업해 어반 힙합비트에 일렉트로닉 사운드가 접목된 트렌디한 사운드, 서정적인 가사와 중독성 있는 후렴구가 인상적이다.