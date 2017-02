가수 정기고와 엑소 찬열이 콜라보레이션 싱글을 발표한다.지난 16일 정기고의 소속사 스타쉽엔터테인먼트측은 공식 SNS를 통해 "정기고 X 찬열 '렛 미 러뷰'(Let me love you)' 2017.02.23. Comming Soon!"라는 글과 함께 옐로우와 블루의 색감이 감각적으로 어우러진 커밍순 이미지를 공개했다.소속사 측은 "정기고와 엑소 찬열이 함께한 콜라보레이션 싱글 '렛 미 러뷰'(Let me love you)가 23일 발표 될 예정이다. 바쁜 일정 속에서 두 사람은 열정적으로 작업하며 곡의 완성도를 높였다. 평소에도 돈독한 친분을 이어온 두 사람인 만큼 의미 있는 작업물이 나온 것 같다."고 밝혔다.찬열은 엑소 멤버로서 글로벌한 인기를 누리고 있음은 물론, 최근 펀치와 함께한 도깨비의 첫 번째 OST ‘스테이 위드 미’(Stay With Me)'로 차트를 점령하며 음원 최강자로 등극했다. 정기고는 씨스타 '소유'와의 듀엣곡 '썸'으로 SBS 가요대전 음원상, 제 4회 가온 차트 K-POP 어워드 올해의 가수상 2월 음원부분, 올해의 롱런 음악상, 제 29회 음원부분 본상 등을 거머쥐며 스타덤에 올랐다.한편 정기고와 찬열이 함께한 새 싱글 '렛 미 러뷰'(Let me love you)'는 오는 23일 0시 전 음원사이트를 통해 전격 공개된다.