BP 라니아가 ‘엠카운트 다운’에서 'Make Me Ah'의 무대를 선보였다.16일 Mnet 음악프로그램 ‘엠카운트 다운’에서 라니아에서 BP 라니아로 팀을 재정비한 이들은 'Make Me Ah'로 완벽한 군무를 드러냈다. 이들은 하얀색과 검은색이 대비되는 의상을 입고 화려함을 더했다.'Make Me Ah'는 중독성 강한 멜로디와 힙합, 펑키한 사운드가 더해진 리듬감 넘치는 곡이다.한편 라니아는 2011년 싱글 1집 'Teddy Riley, The First Expansion In Asia'로 가요계에 데뷔했다.