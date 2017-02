[데일리한국 이수정 기자]그룹 B.A.P의 컴백 키워드를 담은 영상이 깜짝 공개됐다.TS 엔터테인먼트는 지난 9일 오후 B.A.P 공식 채널을 통해 "FROM NOIR"라는 문구와 함께 비밀스러운 키워드가 담긴 영상을 올렸다.공개된 영상은 작년 11월 발매된 두 번째 정규앨범 '느와르'의 뮤직비디오에서 어두운 조명 아래 B.A.P 멤버들이 포커게임을 즐기고 있는 장면으로 시작해 불안정한 화면 상태로 변환되어 긴장감을 자아내고 있다.특히 화면 노이즈와 함께 떠오른 "#FF0000", "20170307"라는 문구와 새롭게 공개된 "FROM NOIR"라는 메시지는 팬들의 호기심을 자극했다.소속사에 따르면 "FROM NOIR"는 앞서 오픈되었던 의문의 스포 이미지에 담긴 모스부호의 메세지로 깜짝 공개된 영상은 오는 3월 컴백을 예고한 B.A.P 새 앨범의 키워드를 담고 있다.이처럼 베일에 감춰진 메시지를 오픈하며 팬들의 기대감을 높이고 있는 B.A.P는 오는 3월 24일부터 26일 3일간 블루스퀘어 삼성카드홀에서 "B.A.P 2017 WORLD TOUR 'PARTY BABY!' - SEOUL BOOM" 콘서트를 개최하고 월드투어의 시작을 알린다.