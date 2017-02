이종격투기 선수 송가연이 의미심장한 글을 공개했다.송가연은 최근 자신의 인스타그램에 "Universal Truth, I always keep goingSo, don't worry guys _ Get ready to enjoy it.(보편적인 진실, 나는 항상 계속되니 걱정하지마세요. 즐길 준비하세요)"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.게재된 사진 속 송가연은 운동 후 땀으로 범벅된 모습으로 카메라를 응시하고 있으며 핼쑥한 얼굴에 이목이 집중됐다.한편 송가연은 최근 로드 FC 정문홍 대표로부터 성적 비하를 당했다고 주장했다.